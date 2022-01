Sampdoria, esonero D’Aversa: con lo Spezia è decisiva, torna di moda Giampaolo (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, il match con lo Spezia diventa decisivo per D’Aversa che ora rischia l’esonero La Sampdoria non riesce a trovare la prima vittoria del 2022. Dopo Cagliari e Napoli la squadra di Roberto D’Aversa esce sconfitta anche contro il Torino. La posizione del tecnico di Stoccarda sulla panchina della Sampdoria torna ad essere oggetto di riflessioni. A quanto riporta Sky Sport, l’idea di un ritorno di Marco Giampaolo sta di nuovo prendendo piede. Per il momento D’Aversa dovrebbe rimanere alla guida della Sampdoria fino al derby contro lo Spezia. Una sconfitta però scriverebbe inevitabilmente la parola fine sul suo cammino in blucerchiato. LEGGI TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, il match con lodiventa decisivo perche ora rischia l’Lanon riesce a trovare la prima vittoria del 2022. Dopo Cagliari e Napoli la squadra di Robertoesce sconfitta anche contro il Torino. La posizione del tecnico di Stoccarda sulla panchina dellaad essere oggetto di riflessioni. A quanto riporta Sky Sport, l’idea di un ritorno di Marcosta di nuovo prendendo piede. Per il momentodovrebbe rimanere alla guida dellafino al derby contro lo. Una sconfitta però scriverebbe inevitabilmente la parola fine sul suo cammino in blucerchiato. LEGGI TUTTE LE ...

Advertising

SampNews24 : Esonero D’Aversa: ultima chance con lo #Spezia. Idea #Giampaolo - calciomercatoit : ??#Sampdoria, traballa la panchina di #DAversa: occhio a #Giampaolo ?? - mercatoymercado : @DiMarzio @sampdoria @TorinoFC_1906 Devi andartene!! Mediocre di un allenatore, squadra imbarazzante a tratti, senz… - _Sport_Calcio_ : Sheva trema, la panchina è in bilico ?? Roma, in arrivo Sergio Oliveira ?? La Sampdoria prende Conti dal Milan ?? Ecco… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Sheva trema, la panchina è in bilico ?? Roma, in arrivo Sergio Oliveira ?? La Sampdoria prende Conti dal Milan ?? Ecco l'ed… -