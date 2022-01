Respinto il ricorso di Djokovic Niente Australian Open Deluso dalla sentenza Ripescato l' italiano Caruso

(Di domenica 16 gennaio 2022)da fare per gli. Novaksarà espulso dall'Australia. La Corte federale haildel tennista numero uno al mondo, confermando la cancellazione del visto. Il tennista serbo ha perso l'appello contro la decisione del ministro dell'Immigrazione Hawke. La decisione del tribunale è arrivata all'unanimità, con tutti i tre giudici che si sono espressi contrari alquindi non potrà partecipare a uno dei principali tornei mondiali del circuito del Grande Slam e che si aprono domani. Il campione serbo è stato anche condannato a pagare le spese processuali. Segui su affaritaliani.it

Il governo australiano si è detto soddisfatto della decisione della Corte federale che haildi Novak Djokovic confermando l' espulsione del campione dal Paese. "Accolgo con favore la decisione di mantenere forti i nostri confini e proteggere gli australiani", ha detto il ...Il governo australiano si è detto 'soddisfatto' della decisione della Corte federale che haildi Novak Djokovic confermando l'espulsione del campione dal Paese. 'Accolgo con favore la decisione di mantenere forti i nostri confini e proteggere gli australiani', ha spiegato ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo undici giorni di battaglie legali, termina la 'telenovela' con Novak Djokovic protagonista. Il fuoriclasse serbo dovrà tornare in patria e non potrà giocare l'Australian O ...Game, set, match: Novak Djokovic ha perso il set decisivo nell’intesa partita contro il governo australiano, non riuscendo a convincere i tre giudici dell’appello del suo diritto di rimanere a Melbour ...