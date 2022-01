Marotta: «Dybala non guardava me. Noi siamo a posto, ma è normale che…» (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ad nerazzurro Beppe Marotta a DAZN prima di Atalanta-Inter. Queste le parole dell’ad Beppe Marotta intercettato ai microfoni di DAZN poco prima di Atalanta-Inter: «Per noi è stata una gioia immensa, una grande soddisfazione. Oggi però dobbiamo mettere in archivio la vittoria perchè stasera dobbiamo pensare al campionato che è un nostro grande obiettivo. Questa deve essere la forza che dobbiamo dimostrare stasera Sanchez lo sappiamo che modo ha di pensare, l’importante è che risponda sul campo alle esigenze della squadra». SU Dybala – «Dybala? Io ero a casa, non cercava me con lo sguardo… Quando un giocatore della caratura di Dybala si avvicina allo svincolo, è normale che venga accostato a questo o quel club. Il nostro reparto offensivo è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ad nerazzurro Beppea DAZN prima di Atalanta-Inter. Queste le parole dell’ad Beppeintercettato ai microfoni di DAZN poco prima di Atalanta-Inter: «Per noi è stata una gioia immensa, una grande soddisfazione. Oggi però dobbiamo mettere in archivio la vittoria perchè stasera dobbiamo pensare al campionato che è un nostro grande obiettivo. Questa deve essere la forza che dobbiamo dimostrare stasera Sanchez lo sappiamo che modo ha di pensare, l’importante è che risponda sul campo alle esigenze della squadra». SU– «? Io ero a casa, non cercava me con lo sguardo… Quando un giocatore della caratura disi avvicina allo svincolo, èche venga accostato a questo o quel club. Il nostro reparto offensivo è ...

