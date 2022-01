Lulù Selassié critica duramente Jessica | “Io mi vergogno” L’accaduto VIDEO

(Di domenica 16 gennaio 2022) La princessgli atteggiamenti di sua sorellanei confronti di Alessandro: ecco cos’è accaduto La princessin queste ultime ore si è scontrata con sua sorellanella Casa del Grande Fratello Vip 5. Nel momento in cui nella Casa più spiata d’Italia è entrato il nuovo concorrente Alessandro Basciano, la princessha cercato di fare passi in avanti verso lui, ma il bel Basciano ha scelto di fidanzarsi ufficialmente con la modella Sophie Codegoni. Mentre la frequentazione tra Alessandro e Sophie procede tra alti e bassi,viene considerata il terzo incomodo. Alcuni gieffini hanno già fatto notare a...

Advertising

andromeda007 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Clarissa Selassié stampa gli insulti razzisti di Katia a Lulù ma non ne ha parlato durante la dir… - 361_magazine : - Rossmatt161 : - infoitcultura : Katia Ricciarelli punge Lulù Selassiè: Manuel Bortuzzo sbotta - Tina74746191 : RT @chetelodico23: Ha fatto entrare Alfonso nalla casa perché lei di leccare il culo alla soprano proprio non ne vuole sapere Ha ricevuto l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié

Corriere della Sera

Sulle recenti liti avvenute traSelassiè e Katia Ricciarelli che hanno infiammato per giorni la Casa del Grande Fratello Vip , è intervenuto, uno dei grandi protagonisti di questa edizione, lo scher mi d ore toscano Aldo ...Il nuotatore triestino deve abbandonare la casa del Gf Vip per motivi di salute eè distrutta dalle toccanti parole che Manuel le scrive Argomenti trattatidistrutta dalle parole con cui Manuel lascia la casa ma non il suo cuore Le parole di Manuel che ...