LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: tra poco Razzoli e Vinatzer (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Errori a catena per Schmidiger, l’elvetico è 16° a 2?89, dietro anche Gross e Sala. Ne mancano 10: parte lo svizzero Tanguy Nef (-0.99). 13.58 Ryding patisce troppo le buche che si sono formate sul tracciato ed è 9° a 1?48, finisce anche alle spalle di Manfred Moelgg, che è sempre settimo a 1?41. Ora lo svizzero Reto Schmidiger (-0.82). 13.56 FUORI ANCHE STROLZ! E’ il terzo consecutivo! Tocca al britannico Dave Ryding (-0.82). 13.55 Aerni si inclina ed esce. Ne mancano 15, Braathen è già top15. Ma chiuderà quasi certamente in top10, se non meglio…Ora l’austriaco Johannes Strolz (-0.77), vincitore ad Adelboden. 13.54 Strasser inforca dopo il primo intermedio. Ora lo svizzero Luca Aerni (-0.77). 13.53 Parte il tedesco Linus Strasser con 0.74 di vantaggio. 13.51 Sono scesi i primi 15. Al comando il norvegese ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 Errori a catena per Schmidiger, l’elvetico è 16° a 2?89, dietro anche Gross e Sala. Ne mancano 10: parte lo svizzero Tanguy Nef (-0.99). 13.58 Ryding patisce troppo le buche che si sono formate sul tracciato ed è 9° a 1?48, finisce anche alle spalle di Manfred Moelgg, che è sempre settimo a 1?41. Ora lo svizzero Reto Schmidiger (-0.82). 13.56 FUORI ANCHE STROLZ! E’ il terzo consecutivo! Tocca al britannico Dave Ryding (-0.82). 13.55 Aerni si inclina ed esce. Ne mancano 15, Braathen è già top15. Ma chiuderà quasi certamente in top10, se non meglio…Ora l’austriaco Johannes Strolz (-0.77), vincitore ad Adelboden. 13.54 Strasser inforca dopo il primo intermedio. Ora lo svizzero Luca Aerni (-0.77). 13.53 Parte il tedesco Linus Strasser con 0.74 di vantaggio. 13.51 Sono scesi i primi 15. Al comando il norvegese ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: rimonta di Braathen, il norvegese mette pressione - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: inizia la seconda manche Vinatzer e Razzoli per il podio - #alpino… - Aquila6811 : RT @infoitsport: LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: Federica Brignone ad un passo dalla vittoria! - News24_it : LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: Federica Brignone ad un passo dalla vittoria! - OA Sport - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: Federica Brignone ad un passo dalla vittoria! -