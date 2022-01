LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: Razzoli sul podio dopo 6 anni! Braathen assurdo: da 29° a 1°! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Grazie per averci seguito in questa entusiasmante domenica di sci alpino. Federica Brignone ha vinto il superG di Zauchensee, Giuliano Razzoli è tornato sul podio 6 anni dopo: gli azzurri ci hanno fatto divertire! Un saluto sportivo. 14.32 Non cambia nulla in classifica generale con Marco Odermatt saldamente leader con 1075 punti, seguito da Kilde (685) e Mayer (592). 14.30 Giuliano Razzoli è in corsa per la Coppa del Mondo di Slalom! L’emiliano è 4° con 154 punti, ma davanti a lui sono vicini Foss-Solevaag (180), Yule (162) e Braathen (155). 13° Vinatzer a 86. 14.28 Fuori purtroppo Alex Vinatzer, ancora a caccia di questo benedetto primo podio stagionale. Arriverà… 14.26 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Grazie per averci seguito in questa entusiasmante domenica di sci. Federica Brignone ha vinto il superG di Zauchensee, Giulianoè tornato sul6 anni: gli azzurri ci hanno fatto divertire! Un saluto sportivo. 14.32 Non cambia nulla in classifica generale con Marco Odermatt saldamente leader con 1075 punti, seguito da Kilde (685) e Mayer (592). 14.30 Giulianoè in corsa per la Coppa del Mondo di! L’emiliano è 4° con 154 punti, ma davanti a lui sono vicini Foss-Solevaag (180), Yule (162) e(155). 13° Vinatzer a 86. 14.28 Fuori purtroppo Alex Vinatzer, ancora a caccia di questo benedetto primostagionale. Arriverà… 14.26 ...

