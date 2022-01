L'immunologa finita sotto scorta per aver detto: "Vaccinate i bambini" (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - "Mi è stato chiesto di smettere di dire che i bambini devono essere vaccinati. La pallottola mi è arrivata per questo. Ma io non posso smettere di dirlo". L'immunologa Antonella Viola racconta come è finita sotto scorta per le sue posizioni. "Le minacce - ha sottolineato - mi sono arrivate perché ho detto che bisogna vaccinare i bambini, ma se non dicessi questo non sarei un buon scienziato". E sui no-vax dice: "Sono una piccola minoranza, il loro è comunque un mondo variegato". "Dobbiamo vaccinarci, è necessario per raggiungere l'immunità. L'obbligo vaccinale penso che sia corretto, per convivere con il virus e farlo diventare come un'influenza" ha detto l'immunologa dell'università di Padova, intervenuta a In ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - "Mi è stato chiesto di smettere di dire che idevono essere vaccinati. La pallottola mi è arrivata per questo. Ma io non posso smettere di dirlo". L'Antonella Viola racconta come èper le sue posizioni. "Le minacce - halineato - mi sono arrivate perché hoche bisogna vaccinare i, ma se non dicessi questo non sarei un buon scienziato". E sui no-vax dice: "Sono una piccola minoranza, il loro è comunque un mondo variegato". "Dobbiamo vaccinarci, è necessario per raggiungere l'immunità. L'obbligo vaccinale penso che sia corretto, per convivere con il virus e farlo diventare come un'influenza" hal'dell'università di Padova, intervenuta a In ...

