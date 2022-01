Le onde gravitazionali emettono un brusio: ecco di cosa si tratta (Di domenica 16 gennaio 2022) L’analisi delle onde gravitazionali riguarda i dati sui tempi di arrivo degli impulsi di 65 pulsar, ciò che resta di stelle di grande massa esplose come supernove. Una pulsar, nome che stava originariamente per sorgente radio pulsante, è una stella di neutroni. Il brusio delle onde gravitazionali – curiosauro.itcosa sono le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali sono delle increspature nello spazio-tempo create da un buco nero. Le galassie ospitano buchi neri supermassicci, che pesano da milioni a miliardi di volte di più del nostro Sole. Quando le galassie si scontrano, anche coppie di buchi neri supermassicci al loro centro si trovano in rotta di collisione, anche se ci potrebbero volere milioni di anni prima ... Leggi su curiosauro (Di domenica 16 gennaio 2022) L’analisi delleriguarda i dati sui tempi di arrivo degli impulsi di 65 pulsar, ciò che resta di stelle di grande massa esplose come supernove. Una pulsar, nome che stava originariamente per sorgente radio pulsante, è una stella di neutroni. Ildelle– curiosauro.itsono le? Lesono delle increspature nello spazio-tempo create da un buco nero. Le galassie ospitano buchi neri supermassicci, che pesano da milioni a miliardi di volte di più del nostro Sole. Quando le galassie si scontrano, anche coppie di buchi neri supermassicci al loro centro si trovano in rotta di collisione, anche se ci potrebbero volere milioni di anni prima ...

