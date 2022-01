La storia mai raccontata dei primi eroi della Concordia (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Di storie, in questi dieci anni, ne abbiamo sentite tante. E in queste ultime settimane, nell'immediatezza dell'anniversario del naufragio della Costa Concordia, anche di più. In documentari, docufiction, podcast, libri sono state raccolte centinaia di testimonianze, ore e ore, pagine e pagine di racconti, di chi c'era, di chi l'ha vissuta sulla propria pelle e ne è scampato. Ma anche di chi, anche se è sopravvissuto, non è riuscito ad andare oltre quella notte, perché nel disastro ha perso una persona cara. C'è una storia, però, che nessuno aveva ancora raccontato perché i protagonisti erano troppo pudichi per farlo. 'Pudicizia', sì, una parola e un atteggiamento desueti che però meglio di qualunque altro rendono il sentimento che ha dominato il ricordo di quella notte e il vissuto di questi ultimi dieci anni. È il ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Di storie, in questi dieci anni, ne abbiamo sentite tante. E in queste ultime settimane, nell'immediatezza dell'anniversario del naufragioCosta, anche di più. In documentari, docufiction, podcast, libri sono state raccolte centinaia di testimonianze, ore e ore, pagine e pagine di racconti, di chi c'era, di chi l'ha vissuta sulla propria pelle e ne è scampato. Ma anche di chi, anche se è sopravvissuto, non è riuscito ad andare oltre quella notte, perché nel disastro ha perso una persona cara. C'è una, però, che nessuno aveva ancora raccontato perché i protagonisti erano troppo pudichi per farlo. 'Pudicizia', sì, una parola e un atteggiamento desueti che però meglio di qualunque altro rendono il sentimento che ha dominato il ricordo di quella notte e il vissuto di questi ultimi dieci anni. È il ...

