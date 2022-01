La Corte federale dell’Australia ha espulso Djokovic revocandogli il visto | non giocherà gli Australian Open

(Di domenica 16 gennaio 2022) È finita male per Novak. Il tennista serbo ha perso il suo ricorso contro la decisionedi cancellargli il. Pertanto sarà dunquedal Paese. Il numero 1 del tennis mondiale non potrà difendere il suo titolo all’, il primo dei tornei dello Slam della stagione 2022, e andare alla caccia del suo 21° Slam in carriera, che gli farebbe superare Rafa Nadal e Roger Federer. La sentenza è arrivata domenica 16 gennaio, dallaa, chiamata ad esprimersi sull’appello del tennista serbo contro il ritiro dele riunitasi nella notte italiana fra sabato 15 e domenica 16 gennaio. Una sentenza di espulsione, di norma, porta con sé un divieto di ingresso ...

8.15 Australia, Novak Djokovic sarà espulso Laaustraliana ha respinto il ricorso della stella del tennis Novak Djokovic contro il ritiro del suo visto. Il campione verrà espulso dall'Australia e non potrà partecipare agli ...La diretta L'udienza in diretta Sospesa l'udienza delladell' sull'eventuale del n.1 del tennis, dopo che il governo australiano gli ha ritirato il visto per la seconda volta, in ...È finita male per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha perso il suo ricorso contro la decisione dell’Australia di cancellargli il visto. Pertanto sarà dunque ...Ora non ci sono più dubbi. Novak Djokovic non parteciperà agli Australian Open. La Corte Federale australiana ha confermato la decisione del ministro dell’immigrazione Bob Hawke, il serbo sarà espulso ...