Juventus e Dybala, tensione e imbarazzo: il punto | VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Paulo Dybala, in gol ieri sera in Juventus-Udinese 2-0, non ha esultato. Anzi, è sembrato piuttosto polemico per la questione rinnovo Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022) Paulo, in gol ieri sera in-Udinese 2-0, non ha esultato. Anzi, è sembrato piuttosto polemico per la questione rinnovo

Advertising

romeoagresti : Per Dybala, e il suo entourage, la priorità era e resta la Juventus. Proprio in virtù dell’accordo trovato a ottobre. - OptaPaolo : 10 - Paulo #Dybala é l'unico giocatore della Juventus ad aver partecipato ad almeno 10 gol in questo campionato: se… - capuanogio : #Dybala in due minuti di intervista a caldo ha detto: - la #Juventus troppo spesso smette di attaccare quando segn… - chiaracorazzari : RT @GiovaAlbanese: #Allegri dopo #JuveUdinese, sulle parole di #Dybala: 'Tutti dobbiamo dimostrare, perché siamo alla #Juventus'. - n_filippo7 : Caro Dybala sai noi ti stiamo aspettando DA QUALCHE ANNO che ci porti tante vittorie, che diventi vero CAPITANO!… -