Gf Vip 6, concorrente costretto a dormire sul divano | Il (ridicolo) motivo (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 non assicura un momento di tranquillità neanche di notte. Anche quando tutto dovrebbe tacere e dare spazio al giusto riposo, accade qualcosa di non piacevole e che fa infuriare il popolo del web. Cos'è accaduto? Gf Vip-6-AltranotiziaNella casa del Gf Vip 6 neanche di notte si possono dormire sonni tranquilli. Neanche quando le luci delle telecamere e quelle delle diverse stanze della grande abitazione di Cinecittà, ad una ad una, iniziano a spegnersi. Dovrebbe sopraggiungere, in ciascuno dei concorrenti vip, il desiderio di un sereno riposo per essere pronti ad una nuova giornata. Proprio un buon riposo è consigliabile a tutti gli attuali concorrenti, soprattutto dopo le ultime, vivaci giornate, dove gli scontri dialettici e non, hanno superato il limite di guardia. E durante la notte, all'interno della casa, è accaduto qualcosa di ...

