Federica Nargi scopre la pancia e scherza | “Ora mia mamma mi chiamerà e dirà…”

Advertising

zazoomblog : Federica Nargi scollatura ampia e niente reggiseno: l’occhio cade lì - #Federica #Nargi #scollatura #ampia - LSRLSRLSRLSR : RT @_EmiBell: #guessmyage Ma la bellezza incommensurabile di Federica Nargi?? Davvero sempre stupenda! - ColuiCheIntende : @toselluc @juventusfc @Ale_Matri Sarebbe il grande ritorno di Federica Nargi allo stadio - Luca_zone : RT @random_elle: Io credo di essere una persona normale, poi però ogni tanto dal nulla mi viene in mente un gioco di parole che sentii in t… - _EmiBell : #guessmyage Ma la bellezza incommensurabile di Federica Nargi?? Davvero sempre stupenda! -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

E poi, ancora: Diletta Leotta tra amore e sci. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportiviha condiviso uno scatto mostruoso sui social network: la showgirl va in giro senza reggiseno e mette in mostra il suo davanzale.è una delle showgirl più amate e seguite ...La nativa di Roma, che raggiunse la popolarità diventando velina per il celebre programma 'Striscia la Notizia', è stata in questi anni testimonial e modella per brand di successo. Qualche mese fa, la ...Nuova campagna pubblicitaria per Federica Nargi, che ha postato alcuni scatti su Instagram, mettendo in mostra una profonda scollatura e la pancia scoperta. Proprio su questo particolare l'ex Velina c ...