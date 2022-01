Dona un rene alla mamma della fidanzata, ma lei lo lascia e si sposa dopo un mese (Di domenica 16 gennaio 2022) Uziel Martinez è un tiktoker messicano, il cui video sta facendo il giro del mondo. Campione di generosità, racconta di aver Donato un rene alla madre della sua fidanzata che però poi l’ha lasciato per sposarsi con un... Leggi su europa.today (Di domenica 16 gennaio 2022) Uziel Martinez è un tiktoker messicano, il cui video sta facendo il giro del mondo. Campione di generosità, racconta di averto unmadresuache però poi l’hato perrsi con un...

