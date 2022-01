Djokovic non è più in Australia: il decollo dell'aereo che lo porta a Dubai (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tennista serbo non parteciperà agli Australian Open dopo la revoca del visto. Ecco le immagini del decollo da Melbourne Leggi su video.gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tennista serbo non parteciperà aglin Open dopo la revoca del visto. Ecco le immagini delda Melbourne

alecattelan : #djokovic ha tutto il diritto di decidere se vaccinarsi o meno ma considerarlo un martire o un simbolo è surreale.… - AndreaVenanzoni : Con il caso Djokovic, i fautori “open borders” hanno non solo scoperto che i confini a quanto pare e quando fa como… - borghi_claudio : Scopriamo che #Djokovic è un pericolo per la salute dell'Australia ?? Sia mai che infetti qualcuno. Del resto ormai… - assataram : RT @lercionotizie: #ultimora 'Proviamo qui': Djokovic mette racchette ai piedi e tenta di iscriversi alla Ciaspolada Val di Non https://t.c… - polpetine : RT @maurorizzi_mr: Se non foste accecati dal tifo, vi accorgereste che la motivazione data dal Governo australiano per cancellare il visto… -