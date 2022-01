Djokovic, che figuraccia. Respinto il ricorso: “Sono deluso” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il caso Djokovic si è concluso con la respinta del ricorso. Il Tennista, che si è detto deluso dall’esito della vicenda, sarà espulso dall’Australia Niente Australian Open per Novak Djokovic.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 16 gennaio 2022) Il casosi è concluso con la respinta del. Il Tennista, che si è dettodall’esito della vicenda, sarà espulso dall’Australia Niente Australian Open per Novak.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

AndreaVenanzoni : Con il caso Djokovic, i fautori “open borders” hanno non solo scoperto che i confini a quanto pare e quando fa como… - borghi_claudio : Scopriamo che #Djokovic è un pericolo per la salute dell'Australia ?? Sia mai che infetti qualcuno. Del resto ormai… - RobertoBurioni : Pensate che bello se Djokovic si vaccinasse contro COVID-19 in diretta televisiva come Elvis Presley contro la poli… - MarfiaRos : RT @CucchiRiccardo: Ora che la vicenda #Djokovic si è conclusa vorrei che non ci dimenticassimo di quell'albergo. Soprattutto di chi è rima… - Alessan50612358 : RT @BeppeGiulietti: Lui #Djokovic ha perso l’ultimo #tiebreak,ma ora non dimentichiamo quei disperati che resteranno in quel “centro di ina… -