De Sciglio | dopo il gol con la ha festeggiato così | che fortuna!

CB_Ignoranza : Analisi profondissima di De Sciglio ai microfoni di @DAZN_IT, dopo Roma-Juve. #Juventus #DeSciglio - RobRiva_SOA : La coppia difensiva Rugani-De Ligt argina il fiume in piena Beto. Pellegrini meno bene rispetto alle ultime due pre… - dade1173 : RT @AntSantor: De Sciglio resta il giocatore con la migliore tecnica nei fondamentali dopo Dybala. - Davideee101 : A prescindere se dovesse rinnovare oppure no con noi, a De Sciglio gli auguro veramente il meglio perché sta dimost… - AntSantor : De Sciglio resta il giocatore con la migliore tecnica nei fondamentali dopo Dybala. -

Protagonista proprio l'uomo più atteso, ovvero quel Dybala tanto discusso in settimana,le ... Al 79' Deha messo in mezzo un pallone invitante dalla sinistra e McKennie ha trovato il 2 - 0 ...una fase iniziale di poca costruzione sia da una parte che dall'altra, è la prima ... A togliere le castagne dal fuoco e a mettere la parola fine ci pensa però al 34 la coppia De- McKennie:...Tutto era cominciato proprio con l’Udinese, in Friuli. Un quarto d’ora da favola, i gol di Dybala e Cuadrado, gli scempi di Szczesny, i due pali, l’alluce tecnologico che tolse l’ultimo gol all’ultimo ...Dybala apre, McKennie chiude: la Juve si riscatta dopo la delusione in Supercoppa e trova la settima vittoria nelle ultime dieci gare. La Joya, però, non esulta e il suo sguardo verso la tribuna è già ...