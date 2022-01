Covid oggi Lazio, 12.994 contagi e 6 morti. A Roma 6.406 nuovi casi (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 12.994 i nuovi contagi da coronavirus oggi, domenica 16 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 22.651 tamponi molecolari e 71.035 tamponi antigenici con un tasso di positività al 13,8%. I ricoverati sono 1.748, 14 in più da ieri, stabili a 204 le terapie intensive occupate, mentre i guariti da ieri sono 4.225. I casi a Roma città sono a quota 6.406. I casi nelle ultime 24 ore a seconda delle zone. Asl Roma 1: 3.204 contagi. Asl Roma 2: 2.605 i nuovi casi. Asl Roma 3: sono 597 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 12.994 ida coronavirus, domenica 16 gennaio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6nella Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 22.651 tamponi molecolari e 71.035 tamponi antigenici con un tasso di positività al 13,8%. I ricoverati sono 1.748, 14 in più da ieri, stabili a 204 le terapie intensive occupate, mentre i guariti da ieri sono 4.225. Icittà sono a quota 6.406. Inelle ultime 24 ore a seconda delle zone. Asl1: 3.204. Asl2: 2.605 i. Asl3: sono 597 i...

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - RaiNews : 'E' importante è sapere chi entra oggi in ospedale, qual è la sua età, quale il suo status vaccinale e le sue event… - LuigiBrugnaro : #ECCELLENZE ??Congratulazioni a Jacopo Monticelli, giovane medico infettivologo 'Veneziano dell'Anno 2020'! ??Fu lui… - DomeniMancini : Bollettino di oggi. Ottimisti: + 149.512 ( totali circa 2.548.000 mila ) Alle terme in relax: +349 ( totali 18.719… - robulga : RT @MariaAl28960990: Bene, guarita dal covid, oggi mi è arrivato il green pass che certamente non userò per andare nei ristoranti, nei bar,… -