Covid Italia, Speranza: “Picco vicino, lo dice Oms” (Di domenica 16 gennaio 2022) “L’Oms ci dice che ci stiamo avvicinando al Picco. Il 10% di non vaccinati produce due terzi degli ingressi in terapia intensiva”. Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, che a Controcorrente delinea il quadro dell’epidemia Covid, oggi trainata in Italia dai contagi provocati dalla variante Omicron. “La vita della stragrande maggioranza degli Italiani in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto in particolare con le Regioni, convocheremo un tavolo tecnico per discutere le proposte e affrontare questa fase che sembra diversa rispetto alle precedenti. Siamo però in un momento non facile, i numeri dei contagiati sono molto molto alti. Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni sono inferiori rispetto al passato ma ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) “L’Oms ciche ci stiamo avvicinando al. Il 10% di non vaccinati produce due terzi degli ingressi in terapia intensiva”. Sono le parole del ministro della Salute, Roberto, che a Controcorrente delinea il quadro dell’epidemia, oggi trainata indai contagi provocati dalla variante Omicron. “La vita della stragrande maggioranza deglini in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto in particolare con le Regioni, convocheremo un tavolo tecnico per discutere le proposte e affrontare questa fase che sembra diversa rispetto alle precedenti. Siamo però in un momento non facile, i numeri dei contagiati sono molto molto alti. Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni sono inferiori rispetto al passato ma ...

Advertising

PSOE : ???? 'Il Covid ha riunito l’Ue, Italia e Spagna insieme per una ripresa giusta” Compartimos la entrevista al presid… - GiovaQuez : A Roma hanno invitato anche Diana Iovanovici ?o?oaca, la senatrice romena che ha sequestrato @ZiaLulli1 'In questa… - Agenzia_Ansa : 'In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco' della variante Omicron del Covid. Lo… - WSalvaterra : RT @ItsMrGiovi: E questi appelli, io credo abbastanza gravi e degni di nota, sono totalmente ignorati sia dai media mainstream sia da quel… - ignaziore : RT @DavPoggi: Covid, in Danimarca esiste ancora del giornalismo: «Abbiamo fallito, ci scusiamo». In Italia solo becero servilismo https://t… -