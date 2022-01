Coppa d’Africa, Costa d’Avorio-Sierra Leone: Kessié in campo per 82 minuti (Di domenica 16 gennaio 2022) Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha giocato 82 minuti nel match di Coppa d'Africa tra Costa d'Avorio e Sierra Leone Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022) Franck, centrocampista del Milan, ha giocato 82nel match did'Africa trad'Avorio e

Advertising

DiMarzio : #CAN2021, @Fsfofficielle | #Koulibaly, #Mendy e #BalloTouré negativi al Covid - amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - TheOutsider89 : Dopo ricordiamoci 'eh ma è stato premiato MVP della Coppa d'Africa' ?? - itselisy : RT @fabiobaldonieri: ?? Ballo #Touré negativo al Covid. Il rossonero è con il suo Senegal in Coppa d’Africa. #ACMilan #AFCON2021 -