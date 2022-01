Ciclocross: in Coppa del Mondo a Flamanville vince Fem Van Empel. Quinta Silvia Persico (Di domenica 16 gennaio 2022) Si è spostato in Francia il massimo circuito internazionale di Ciclocross. Tappa di Coppa del Mondo in quel di Flamanville, con alcune assenze di lusso tra le donne come Lucinda Brand e Denise Betsema. A sfruttare l’occasione è stata l’altra olandese, Fem van Empel che si è imposta allo sprint. Bellissima la sfida tra l’atleta della Pauwels Sauzen Bingoal e la connazionale Puck Pieterse (Alpecin Fenix), che ha tenuto il passo fino al traguardo, costretta ad arrendersi allo sprint. A completare il podio troviamo l’ungherese Kata Blanka Vas. Eccellente prima uscita con la maglia di campionessa italiana, conquistata settimana scorsa, per Silvia Persico: l’azzurra della Fas Airport Services Valcar è Quinta. Ciclocross, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Si è spostato in Francia il massimo circuito internazionale di. Tappa didelin quel di, con alcune assenze di lusso tra le donne come Lucinda Brand e Denise Betsema. A sfruttare l’occasione è stata l’altra olandese, Fem vanche si è imposta allo sprint. Bellissima la sfida tra l’atleta della Pauwels Sauzen Bingoal e la connazionale Puck Pieterse (Alpecin Fenix), che ha tenuto il passo fino al traguardo, costretta ad arrendersi allo sprint. A completare il podio troviamo l’ungherese Kata Blanka Vas. Eccellente prima uscita con la maglia di campionessa italiana, conquistata settimana scorsa, per: l’azzurra della Fas Airport Services Valcar è, ...

