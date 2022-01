Chi è Ava Hangar di Drag Race Italia? Età e Instagram (Di domenica 16 gennaio 2022) Conosciamo insieme Ava Hangar, protagonista della prima stagione di Drag Race Italia, attraverso alcune curiosità: l’età, il vero nome, la vita privata, la carriera, l’esperienza nel programma di Real Time e Instagram. Chi è Ava Hangar Nome e cognome: Riccardo MassiddaNome Drag: Ava HangarEtà: 36 anniData di nascita: 1985Luogo di nascita: CarboniaSegno zodiacale: informazione non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 gennaio 2022) Conosciamo insieme Ava, protagonista della prima stagione di, attraverso alcune curiosità: l’età, il vero nome, la vita privata, la carriera, l’esperienza nel programma di Real Time e. Chi è AvaNome e cognome: Riccardo MassiddaNome: AvaEtà: 36 anniData di nascita: 1985Luogo di nascita: CarboniaSegno zodiacale: informazione non L'articolo proviene da Novella 2000.

