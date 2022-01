C’è Posta per Te vs Tali e Quali: ecco chi ha vinto la “sfida” degli ascolti del sabato sera tra Maria De Filippi e Carlo Conti (Di domenica 16 gennaio 2022) Per la seconda settimana consecutiva Maria De Filippi con C’è Posta per Te si aggiudica la “sfida” degli ascolti del sabato sera. Il longevo programma di Canale 5 è stato seguito da oltre 5 milioni di spettatori con uno share del 28,7%, mentre lo sfidante Tali e Quali versione Nip del programma di Carlo Conti, ha conquistato 3 milioni e 800mila telespettatori con uno share del 17,7% e un risultato simile a quello della scorsa settimana. A C’è Posta per Te tra gli ospiti Can Yaman e i giudici di Tu Si Que Vales. Ad aggiudicarsi invece la gara di Rai Uno Daniele Quartapelle imitatore di Renato Zero che ha ricevuto gli apprezzamenti di tutta la giuria, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Per la seconda settimana consecutivaDecon C’èper Te si aggiudica la “del. Il longevo programma di Canale 5 è stato seguito da oltre 5 milioni di spettatori con uno share del 28,7%, mentre lonteversione Nip del programma di, ha conquistato 3 milioni e 800mila telespettatori con uno share del 17,7% e un risultato simile a quello della scorsa settimana. A C’èper Te tra gli ospiti Can Yaman e i giudici di Tu Si Que Vales. Ad aggiudicarsi invece la gara di Rai Uno Daniele Quartapelle imitatore di Renato Zero che ha ricevuto gli apprezzamenti di tutta la giuria, ...

