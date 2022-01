Capitale della Cultura, i primi incarichi a non bergamaschi: la Lega chiede chiarimenti (Di domenica 16 gennaio 2022) Bergamo. Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023 ma i primi incarichi vengono assegnati a non bergamaschi. A segnalarlo i parlamentari della Lega che chiedono al sindaco Giorgio Gori di chiarire. “Da noi non ci sono figure all’altezza? – si domandano -. Ci siamo impegnati, oltre le bandiere di partito, per far arrivare a Bergamo importanti finanziamenti per la Capitale della Cultura 2023, ma ora, di fronte alle prime scelte della giunta Gori, ci chiediamo se questi fondi servono per promuovere la nostra città oppure per dare incarichi fuori provincia. Mentre Brescia per coordinare le varie iniziative sceglie la bresciana Francesca Bertoglio, che aveva già svolto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 gennaio 2022) Bergamo. Bergamo-Brescia2023 ma ivengono assegnati a non. A segnalarlo i parlamentariche chiedono al sindaco Giorgio Gori di chiarire. “Da noi non ci sono figure all’altezza? – si domandano -. Ci siamo impegnati, oltre le bandiere di partito, per far arrivare a Bergamo importanti finanziamenti per la2023, ma ora, di fronte alle prime sceltegiunta Gori, ci chiediamo se questi fondi servono per promuovere la nostra città oppure per darefuori provincia. Mentre Brescia per coordinare le varie iniziative sceglie la bresciana Francesca Bertoglio, che aveva già svolto ...

