Atalanta-Inter, probabili formazioni e ultimi aggiornamenti (Di domenica 16 gennaio 2022) Le probabili scelte di Gasperini e Inzaghi per il match del Gewiss Stadium in programma oggi alle 20.45. Leggi su 90min (Di domenica 16 gennaio 2022) Lescelte di Gasperini e Inzaghi per il match del Gewiss Stadium in programma oggi alle 20.45.

Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Torna Kick Off dopo la splendida vittoria della #SupercoppaFrecciarossa ?? Ascolta la puntata… - SerieA : Domenica sera di adrenalina pura: c’è @Atalanta_BC ?? @Inter ?????? #SerieATIM?? #WeAreCalcio #AtalantaInter - CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - vin_manu90 : RT @Inter: ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #AtalantaInter ?? - ingsuperivan : RT @GuarroPas: #Atalanta #Inter, #Malinovski non dovrebbe scendere in campo. -