Ascolti TV | Sabato 15 gennaio 2022. C’è Posta per Te stravince (5,5 mln – 28.7%) contro Tali e Quali (3,8 mln – 17.7%) (Di domenica 16 gennaio 2022) I giudici di Tú Sí Que Vales a C'è Posta per Te Nella serata di ieri, Sabato 15 gennaio 2022, su Rai1 Tali e Quali ha conquistato 3.869.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.546.000 spettatori con uno share del 28.7%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.067.000 spettatori (4.3%) e F.B.I. International 1.107.000 spettatori (4.5%). Su ITalia1 Cattivissimo me ha intrattenuto 885.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha incollato 889.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 007 – Il domani non muore mai toTalizza un a.m. di 790.000 spettatori (3.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 496.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 Consegna per Natale segna 305.000 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 16 gennaio 2022) I giudici di Tú Sí Que Vales a C'èper Te Nella serata di ieri,15, su Rai1ha conquistato 3.869.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 C’èper Te ha raccolto davanti al video 5.546.000 spettatori con uno share del 28.7%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.067.000 spettatori (4.3%) e F.B.I. International 1.107.000 spettatori (4.5%). Su Ia1 Cattivissimo me ha intrattenuto 885.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha incollato 889.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 007 – Il domani non muore mai tozza un a.m. di 790.000 spettatori (3.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 496.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 Consegna per Natale segna 305.000 ...

Advertising

fabiofabbretti : Al pomeriggio #ItaliaSì (13.8%) non è lontano da #Verissimo (15.5%). Liorni è preceduto da una presentazione di mez… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 15 gennaio 2022: C’è posta per te, Tali e Quali - tv_e_calcio : Al pomeriggio ottimi ascolti per #twittamibeautiful a 2,6mln (15.6%) e #unavita a 2,2 (16.1%), mentre cala… - tvblogit : Ascolti tv sabato 15 gennaio 2022: C’è posta per te, Tali e Quali - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Nel pomeriggio Rai1 crolla al 9.9% con Dedicato. Di seguito Linea Bianca all’8.8%, A sua Immagine 8.5%… -