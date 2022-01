Alex Belli commenta le parole di Soleil: “L’unica che mi pensa” (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) L’ex gieffino Alex Belli ringrazia sui social la gieffina Soleil Sorge per le parole a lui dedicate: ecco le sue parole L’ex gieffino Alex Belli è stato squalificato dal reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 poco prima di Natale. Il noto attore durante l’incontro con sua moglie Delia Duran non ha rispettato le distanze di sicurezza anti-covid ed ha dovuto abbandonare il reality show. Venerdì nella Casa più spiata d’Italia è entrata come concorrente ufficiale sua moglie Delia Duran per poter trovare risposte al legame tra Alex e Soleil nato dentro la Casa. Delia Duran in Casa sta raccontando nuovi dettaglio del rapporto con suo marito, mentre cerca nuovi confronti con Soleil Sorge. Intanto fuori dalla ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 gennaio 2022) L’ex gieffinoringrazia sui social la gieffinaSorge per lea lui dedicate: ecco le sueL’ex gieffinoè stato squalificato dal reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 poco prima di Natale. Il noto attore durante l’incontro con sua moglie Delia Duran non ha rispettato le distanze di sicurezza anti-covid ed ha dovuto abbandonare il reality show. Venerdì nella Casa più spiata d’Italia è entrata come concorrente ufficiale sua moglie Delia Duran per poter trovare risposte al legame tranato dentro la Casa. Delia Duran in Casa sta raccontando nuovi dettaglio del rapporto con suo marito, mentre cerca nuovi confronti conSorge. Intanto fuori dalla ...

adrianrobformen : Ieri sera fa la battuta da stronza ' ringrazio Alex belli per quello che ci ha dato' e oggi ore 18.42 è pessima e g… - free95__ : RT @nam_asteee: MA PERCHÉ I CONCORRENTI SQUALIFICATI DAL GIOCO HANNO ANCORA A CHE FARE CON LE DINAMICHE DELLA CASA? QUANDO MAI SI È VISTA S… - 361_magazine : - nam_asteee : MA PERCHÉ I CONCORRENTI SQUALIFICATI DAL GIOCO HANNO ANCORA A CHE FARE CON LE DINAMICHE DELLA CASA? QUANDO MAI SI È… - Medicoinfamigl1 : Ma #copertaman di #baru è la presa per il culo di Alex Belli? Quel 'tu per me sei la prima scelta' sussurrato sott… -