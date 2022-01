Volley | Serie A1 Femminile 2021 2022 | Novara travolge Casalmaggiore in tre set

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’Igor Gorgonzolavince con un secco 3-0 (25-18, 25-20, 25-12) sul campo della VBC Trasporti Pesantinella sfida valevole per la seconda giornata di ritorno dellaA1di. Bechis e compagne si trovano subito ad inseguire e non riescono a sorprendere la formazione ospite, più lucida nel finale dei primi due set. Le azzurre poi dominano la terza frazione e chiudono rapidamente il match. Tre punti importanti per la squadra di Lavarini, che sale a quota 31 punti e aggancia momentaneamente Conegliano e Monza in vetta alla classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie

2021 - 2022B Girone A Squadra Focol Legnano La Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dell'attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell'...2021 - 2022A1 femminile Squadra Wealth Planet PerugiaAnche in questo quindicesimo turno la Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà semplice spettatrice. La partita che si sarebbe ...Proprio la LPM Bam Mondovì doveva essere di scena in casa contro Vicenza, ma alcuni casi di positività hanno portato al rinvio della gara. È ormai quasi un mese ormai che le “Pumine” non scendono in c ...La DIRETTA testuale di Casalmaggiore-Novara, sfida della quindicesima giornata di Serie A1 Femminile 2021/2022: gli aggiornamenti live.