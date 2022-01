Varese, insegnava da 21 anni con laurea falsa: sequestro beni per 350mila euro (Di sabato 15 gennaio 2022) insegnava da 21 anni con una dichiarazione di laurea falsa; per questo i finanzieri del comando provinciale di Varese hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo con la quale è stato disposto il ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022)da 21con una dichiarazione di; per questo i finanzieri del comando provinciale dihanno eseguito un decreto dipreventivo con la quale è stato disposto il ...

