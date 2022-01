UFFICIALE – Mihajilovic recupera Medel e Vignato | negativi al Covid-19

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Mihajilovic

Tutto Napoli

... "Insigne - Napoli, storia finita nel 2019: affrontò Edo e si sa i fligli so piezze e' core": "Amo Napoli e i napoletani, spero vinca lo scudetto, su Insigne.." CONTENUTI EXTRA FIRST ...... "Insigne - Napoli, storia finita nel 2019: affrontò Edo e si sa i fligli so piezze e' core": "Amo Napoli e i napoletani, spero vinca lo scudetto, su Insigne.." CONTENUTI EXTRA FIRST ...La partita Bologna - Napoli del 17 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022 ...Buone notizie da Casteldebole per Sinisa Mihajlovic in vista del match di lunedì contro il Napoli. Sia Gary Medel che Emanuel Vignato sono risultati negativi al tampone, hanno dunque smaltito il Covid ...