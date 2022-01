Susanna e Gianluca Galeazzi | chi sono i figli di Giampiero | “Seguiamo le orme di papà”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022)ha sempre avuto un grande amore per la sua famiglia, nonostante non sia stato molto presente a causa del suo lavoro. Sua moglie Laura è sempre stata molto riservata e lontana dai riflettori mentre i sue due, giornalisti come lui, hanno parlato spesso del padre.durante un’intervista a Il Tempo nel 2019 ha detto di suo padre: “Ha grinta da vendere, nasce dal fatto che è un ex sportivo. Per me, sempre e comunque un campione. Non ha mai mollato”.di, scomparso oggi, venerdì 12 novembre, a 75 anni. Entrambi hanno seguito ledel padre diventando giornalisti:a Canale 5, ...