Advertising

anteprima24 : ** #Spal, prime scelte per #Venturato: i #Convocati per la #Strega, assente Rossi ** -

Ultime Notizie dalla rete : Spal prime

Il nuovo attaccante giallorosso sarà a disposizione per il match di domenica con la: 'Nel calcio, e a gennaio in particolare, le cose vanno molto veloci. Sono a disposizione, cercherò di ......di lasciare punti per strada e l'obiettivo è quello di rimanere nelleposizioni della Serie BKT per puntare alla promozione diretta a fine stagione. ore 16:15 Serie B 19a Giornata:vs ...A distanza di quasi un mese dall’ultima gara ufficiale la SPAL è pronta a tornare sul campo per inseguire l'obiettivo salvezza. L’esordio in panchina del nuovo tecnico Roberto Venturato non si preannu ...Sirene dalla Serie A per Salvatore Esposito, centrocampista della Spal. Il classe 2000 ha totalizzato 17 presenze e 1 gol nell'attuale.