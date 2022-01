Sonia Bruganelli umilia Nathaly Caldonazzo “Mi ha chiesto dei regali” (Di sabato 15 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo da diverse settimane ormai è una delle concorrenti ufficiali del Grande fratello vip 6 e sembra proprio che per lei i guai siano iniziati proprio nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in casa. In questi giorni è stata infatti al centro di diverse dinamiche e polemiche sorte dapprima con Carmen Russo, che è stata eliminata ieri sera dal gioco, e poi ancora con Valeria Marini. La scorsa puntata, andata in onda lo scorso lunedì, sembra che anche Sonia Bruganelli abbia avuto qualcosa da ridire nei confronti della gieffina. E’ andato in scena infatti, una sorta di scontro tra le due nel corso della puntata e pare che ad u n certo punto le due si siano addirittura chiamate per cognome. Ma cosa è accaduto tra Sonia e la Caldonazzo? Nathaly ... Leggi su baritalianews (Di sabato 15 gennaio 2022)da diverse settimane ormai è una delle concorrenti ufficiali del Grande fratello vip 6 e sembra proprio che per lei i guai siano iniziati proprio nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in casa. In questi giorni è stata infatti al centro di diverse dinamiche e polemiche sorte dapprima con Carmen Russo, che è stata eliminata ieri sera dal gioco, e poi ancora con Valeria Marini. La scorsa puntata, andata in onda lo scorso lunedì, sembra che ancheabbia avuto qualcosa da ridire nei confronti della gieffina. E’ andato in scena infatti, una sorta di scontro tra le due nel corso della puntata e pare che ad u n certo punto le due si siano addirittura chiamate per cognome. Ma cosa è accaduto trae la...

Advertising

linus812003 : Fuori Sonia Bruganelli DENTRO @EliaAntonella #GFVIP #fuorisoleil #fuorisoniabruganellidalGFvip - zazoomblog : Sonia Bruganelli smaschera Nathaly Caldonazzo: “Voleva dei regali da me ecco perché”. Fan furiosi: “Attacco gratuit… - blogtivvu : “Nathaly Caldonazzo? Voleva dei regali da me”, Sonia Bruganelli svela il motivo della sua antipatia prima del GF Vi… - Millebolleblu5 : RT @JordeenDanvers: Sonia Bruganelli la classica donna classista snob di destra che non vorrei MAI avere nella mia vita #gfvip #jessvip - Soley67337334 : RT @barbieeee__2: “ricordiamoci che la new generation è il futuro” manuel ha espressamente detto: sonia bruganelli vai a cagare #gfvip -