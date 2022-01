Slittino, Oberhof 2022: Rieder-Kainzwaldner terzi nel doppio (Di sabato 15 gennaio 2022) Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner terzi nel doppio maschile di Oberhof, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Slittino su pista artificiale. Sul budello tedesco, l’equipaggio azzurro chiude con il tempo complessivo di 1’23?102 (a 451 millesimi dai vincitori) e bissa il podio ottenuto nella stessa specialità ad Igls. La vittoria va ai padroni di casa Eggert/Benecken, davanti ai connazionali Wendl/Arlt, staccati di 316 millesimi. Buona prova anche degli azzurri Ludwig Rieder-Patrick Rastner, sesti, e Ivan Nagler-Fabian Malleier, settimi. Nel singolo maschile è invece dominio Germania. Il tedesco Johannes Ludwig conquista la quinta vittoria stagionale chiudendo con il tempo di 1’25?069, precedendo Max Langhenhan, secondo a 304 millesimi, e ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Emanuele Simonnelmaschile di, valevole per la Coppa del Mondo 2021/disu pista artificiale. Sul budello tedesco, l’equipaggio azzurro chiude con il tempo complessivo di 1’23?102 (a 451 millesimi dai vincitori) e bissa il podio ottenuto nella stessa specialità ad Igls. La vittoria va ai padroni di casa Eggert/Benecken, davanti ai connazionali Wendl/Arlt, staccati di 316 millesimi. Buona prova anche degli azzurri Ludwig-Patrick Rastner, sesti, e Ivan Nagler-Fabian Malleier, settimi. Nel singolo maschile è invece dominio Germania. Il tedesco Johannes Ludwig conquista la quinta vittoria stagionale chiudendo con il tempo di 1’25?069, precedendo Max Langhenhan, secondo a 304 millesimi, e ...

Advertising

Coninews : ANCORA UN PODIO AZZURRO! ?? Il doppio maschile formato da Emanuel #Rieder e Simon #Kainzwaldner è terzo in Coppa de… - simcopter : RT @Coninews: ANCORA UN PODIO AZZURRO! ?? Il doppio maschile formato da Emanuel #Rieder e Simon #Kainzwaldner è terzo in Coppa del Mondo a… - sportface2016 : #Slittino, #Oberhof 2022: Emanuel #Rieder e Simon #Kainzwaldner terzi nel doppio maschile - MattiaGiovi : RT @Coninews: ANCORA UN PODIO AZZURRO! ?? Il doppio maschile formato da Emanuel #Rieder e Simon #Kainzwaldner è terzo in Coppa del Mondo a… - rosariarenna : RT @Coninews: ANCORA UN PODIO AZZURRO! ?? Il doppio maschile formato da Emanuel #Rieder e Simon #Kainzwaldner è terzo in Coppa del Mondo a… -