Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: classifica generale aggiornata dopo discesa Zauchensee 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo la discesa di Zauchensee di sabato 15 gennaio 2022. Con la caduta di oggi, Sofia Goggia spreca la grande opportunità di avvicinarsi alle due rivali in testa. Pochi punti per Petra Vlhova per ridurre le distanze da Shiffrin, mentre sale al quinto posto Federica Brignone a qupta 447. Di seguito la classifica aggiornata. IL RESOCONTO DELLA GARA LA classifica generale Mikaela Shiffrin (Usa) 966 Petra Vlhova (Svk) 917 Sofia Goggia (Ita) 657 Sara Hector (Swe) 582 Federica Brignone (Ita) 447 Lara Gut-Behrami (Sui) 443 Wendy Holdener ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Ladideldi sci2021/ladidi sabato 15 gennaio. Con la caduta di oggi, Sofia Goggia spreca la grande opportunità di avvicinarsi alle due rivali in testa. Pochi punti per Petra Vlhova per ridurre le distanze da Shiffrin, mentre sale al quinto posto Federica Brignone a qupta 447. Di seguito la. IL RESOCONTO DELLA GARA LAMikaela Shiffrin (Usa) 966 Petra Vlhova (Svk) 917 Sofia Goggia (Ita) 657 Sara Hector (Swe) 582 Federica Brignone (Ita) 447 Lara Gut-Behrami (Sui) 443 Wendy Holdener ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia cade, ma sta bene. 4a Nadia Delago, 6a Brignone - OA S… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Wengen n°2 2022, sci alpino maschile: ore 12.30 @_SuperNews_ #FISAlpine - Alessandrolux : Coppa del Mondo di sci alpino: Spavento per l’azzurra Sofia Goggia – Footballweb - Alessandrolux : Coppa del Mondo di sci alpino: Spavento per l’azzurra Sofia Goggia -