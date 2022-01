Salernitana Lazio, i convocati di Sarri: diversi Primavera tra le fila biancocelesti (Di sabato 15 gennaio 2022) L’allenatore della Lazio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Salernitana Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati in vista di Salernitana-Lazio. Tanti i calciatori della Primavera tra le fila dei biancocelesti. I convocati – Adamonis, Bertini, Cataldi, Felipe Anderson, Floriani Mussolini, Hysaj, Immobile, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Reina, Romero, Strakosha, Vavro, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’allenatore dellaha diramato la lista deiper il match contro laMaurizioha reso nota la lista deiin vista di. Tanti i calciatori dellatra ledei. I– Adamonis, Bertini, Cataldi, Felipe Anderson, Floriani Mussolini, Hysaj, Immobile, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Reina, Romero, Strakosha, Vavro, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - angezarra49 : RT @MondoPrimavera: Diversi Primavera convocati in Salernitana-Lazio? - alefainix88 : @AlessioBuzzanca ma se Salernitana-Lazio non dovesse giocarsi col protocollo in vigore sarebbe 0-3 a tavolino x la… - Moody31045846 : RT @Nicholas_EffeTi: Tensione questa mattina tra le dirigenze di #Salernitana e #Lazio. La società campana si è sentita svantaggiata dall'a… -