Primo colpo di Sabatini, vicino l'ex difensore della Roma! (Di sabato 15 gennaio 2022) Nuovo presidente, nuovo direttore sportivo, nuovo corso a Salerno. Il Primo colpo del presidente Iervolino potrebbe essere già in dirittura d'arrivo. Federico Fazio AS RomaLa Salernitana è molto vicina a chiudere per Federico Fazio. Il difensore argentino, portato alla Roma da Walter Sabatini, oggi DS granata, è pronto ad accettare la corte dei campani, lasciando proprio i giallorossi. Le scrive TuttoMercatoWeb.com. VINCENZO BONIELLO

