Pattinaggio artistico | Europei Tallinn 2022 | tripletta Russia con Valieva oro | Gutmann 16esima

(Di sabato 15 gennaio 2022)russa nel singolo femminile aglidi Tallindi. Sul ghiaccio della Tondiraba Ice Hall, Kamilaconferma la prima piazza dello short program e chiude con il punteggio complessivo di 259.06. Completano il podio Anna Shcherbakova, argento con 237.42 punti, e Alexandra Trusova, bronzo con 234.36. Rimane invece ai piedi del podio la belga Loena Hendrickx, seconda dopo il corto, con 207.97 punti. Bel recupero di Lara Naki, che con un programma libero da 111.05 punti risale dalla 23esima allapiazza, con il punteggio complessivo di 163.99. Marina Piredda, 14esima dopo il corto con 59.53 punti, si è invece dovuta ritirare per ragioni mediche. Di seguito la classifica finale con la ...

18.16: Tocca ora alla bulgara Alexandra Feigin, 20ma dopo il corto. Nata a Gerusalemme e di stanza a Sofia dove si allena in alternanza con Kranevo e St. Moritz sotto la guida di Andrey Lutai e Ina ...Splendida medaglia di bronzo per Charlene Guignard e Marco Fabbri, che hanno chiuso al terzo posto l'Ice Dance, la danza su ghiaccio che ha visto oggi il programma libero. La coppia azzurra, già terza ...Grazie alla prestazione monstre Mishina - Galliamov si sono spinti addirittura a quota 157.46 (81.45, 76.01) per 239.82 , chiaramente nuovo primato personale. Ma a soli tre punti di distanza si sono p ...Sul podio solo Russia, dunque le prime tre medaglie di questa rassegna continentale vanno alla federazione dell'ex paese sovietico: primo posto e oro ad Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov che con i ...