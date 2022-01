Omicron, gli esperti si sbagliavano? Bollettino: contagi e ricoveri, cos'è cambiato in pochi giorni (Di sabato 15 gennaio 2022) Continua la lieve discesa della curva epidemiologica, segno che forse gli esperti si sbagliavano sul picco. Quest'ultimo potrebbe già essere alle spalle, forse è stato toccato l'11 gennaio con 220mila contagi: oggi in Italia sono stati registrati 6mila casi di Covid in meno rispetto a ieri su 100mila tamponi in più analizzati. Un piccolo segnale ma comunque importante, la speranza è di arrivare presto a dimezzare i numeri, come accaduto ultimamente in Gran Bretagna, dove tra l'altro ci sono molte meno restrizioni rispetto all'Italia. Il Bollettino di oggi, sabato 15 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 180.426 contagiati, 120.609 guariti e 308 morti a fronte di 1.217.830 test. Il dato più pesante è proprio quello dei decessi, legato ovviamente in larga maggioranza ai no-vax: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Continua la lieve discesa della curva epidemiologica, segno che forse glisisul picco. Quest'ultimo potrebbe già essere alle spalle, forse è stato toccato l'11 gennaio con 220mila: oggi in Italia sono stati registrati 6mila casi di Covid in meno rispetto a ieri su 100mila tamponi in più analizzati. Un piccolo segnale ma comunque importante, la speranza è di arrivare presto a dimezzare i numeri, come accaduto ultimamente in Gran Bretagna, dove tra l'altro ci sono molte meno restrizioni rispetto all'Italia. Ildi oggi, sabato 15 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 180.426ati, 120.609 guariti e 308 morti a fronte di 1.217.830 test. Il dato più pesante è proprio quello dei decessi, legato ovviamente in larga maggioranza ai no-vax: il ...

