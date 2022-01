Nuovi positivi alla Salernitana? Possibile rinvio della gara con la Lazio (Di sabato 15 gennaio 2022) Continuano i problemi in casa Salernitana. Infatti, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, nel gruppo squadra dei granata ci sarebbero altri tre calciatori positivi al Covid-19 (elementi importanti che oggi sarebbero scesi in campo anche con l’intera rosa a disposizione). Per questo motivo, si starebbe valutando la possibilità di chiedere un rinvio della sfida odierna con la Lazio, in programma alle ore 18 allo stadio Arechi. FOTO: Getty – Salernitana Attualmente i positivi confermati sono 7 e, visto il nuovo protocollo approvato dalla Lega, non ci sarebbero quindi problemi a disputare l’incontro. Si attendono però i Nuovi esiti dei tamponi per capire se la percentuali di calciatori contagiati aumenterà ulteriormente ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Continuano i problemi in casa. Infatti, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, nel gruppo squadra dei granata ci sarebbero altri tre calciatorial Covid-19 (elementi importanti che oggi sarebbero scesi in campo anche con l’intera rosa a disposizione). Per questo motivo, si starebbe valutando la possibilità di chiedere unsfida odierna con la, in programma alle ore 18 allo stadio Arechi. FOTO: Getty –Attualmente iconfermati sono 7 e, visto il nuovo protocollo approvato dLega, non ci sarebbero quindi problemi a disputare l’incontro. Si attendono però iesiti dei tamponi per capire se la percentuali di calciatori contagiati aumenterà ulteriormente ...

