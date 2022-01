No Vax di nuovo in piazza, manifestazioni da Roma a Milano (Di sabato 15 gennaio 2022) . Predisposte misure di sicurezza per evitare disordini I No Vax scendono nuovamente in piazza. Questa volta l’appuntamento è previsto a Roma a piazza San Giovanni, dove 5mila persone sono attese per contestare l’obbligo di vaccinazione e l’uso del Green pass. Si tratta di una manifestazione senza corteo, ma la Questura ha comunque predisposto misure di sicurezza. Scrive l’Ansa che “Su tutto il territorio cittadino e ai caselli, già dalle prime ore del mattino, sono previste verifiche per scongiurare azioni violente come avvenuto il 9 ottobre scorso quando fu assaltata, per mano soprattutto di militati di Forza Nuova, la sede della Cgil”. Infatti, in alcune chat Telegram, dove i no vax si organizzano, sarebbero state intercettate frasi dai toni forti, come quella che dice: “Facciamo come in Kazakistan, basta!”. Leggi anche: TONGA, IN ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022) . Predisposte misure di sicurezza per evitare disordini I No Vax scendono nuovamente in. Questa volta l’appuntamento è previsto aSan Giovanni, dove 5mila persone sono attese per contestare l’obbligo di vaccinazione e l’uso del Green pass. Si tratta di una manifestazione senza corteo, ma la Questura ha comunque predisposto misure di sicurezza. Scrive l’Ansa che “Su tutto il territorio cittadino e ai caselli, già dalle prime ore del mattino, sono previste verifiche per scongiurare azioni violente come avvenuto il 9 ottobre scorso quando fu assaltata, per mano soprattutto di militati di Forza Nuova, la sede della Cgil”. Infatti, in alcune chat Telegram, dove i no vax si organizzano, sarebbero state intercettate frasi dai toni forti, come quella che dice: “Facciamo come in Kazakistan, basta!”. Leggi anche: TONGA, IN ...

