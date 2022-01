Milan, Gabbia: «Pioli? Lo ringrazierò sempre. Vogliamo vincere un trofeo» (Di sabato 15 gennaio 2022) Matteo Gabbia ha rilasciato una lunga intervista al Przegl?d Sportowy, quotidiano sportivo della Polonia. Ecco le sue dichiarazioni Matteo Gabbia ha parlato al Przeglad Sportowy. Le parole del difensore del Milan: CRESCITA – «Posso dire di essere più consapevole, dentro e fuori dal campo. Sono cresciuto come calciatore e come persona. Sono però convinto di poter migliorare ulteriormente le mie qualità e diventare un calciatore più completo.» NONNI – «Sono appassionati di calcio e tifosi del Milan. Da bambino andavo in pullman a San Siro insieme a loro e a mio cugino per vedere le partite. Sono nato a Fagnano Olona, ??paese poco distante da Milano. L’ho fatto ogni fine settimana. Poi, da adolescente, sono andato all’Accademia di Milano. Ho realizzato il mio sogno e il loro.» NUMERO 46 – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Matteoha rilasciato una lunga intervista al Przegl?d Sportowy, quotidiano sportivo della Polonia. Ecco le sue dichiarazioni Matteoha parlato al Przeglad Sportowy. Le parole del difensore del: CRESCITA – «Posso dire di essere più consapevole, dentro e fuori dal campo. Sono cresciuto come calciatore e come persona. Sono però convinto di poter migliorare ulteriormente le mie qualità e diventare un calciatore più completo.» NONNI – «Sono appassionati di calcio e tifosi del. Da bambino andavo in pullman a San Siro insieme a loro e a mio cugino per vedere le partite. Sono nato a Fagnano Olona, ??paese poco distante dao. L’ho fatto ogni fine settimana. Poi, da adolescente, sono andato all’Accademia dio. Ho realizzato il mio sogno e il loro.» NUMERO 46 – ...

Advertising

ManuBaio : #calciomercato, il #Cagliari insiste per avere dal #Milan Matteo #Gabbia in prestito, ma non prima dell'arrivo di u… - PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - cmdotcom : #Milan, accordo con la Samp per #Gabbia: ecco cosa manca per chiudere - CalcioNews24 : #Milan, Gabbia si racconta in una lunga intervista: da #Pioli al sogno scudetto ??? - zazoomblog : Milan si accelera sul mercato per il difensore. Parola a Gabbia - #Milan #accelera #mercato #difensore. -