Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: matrimonio al capolinea? (Di sabato 15 gennaio 2022) Aria di crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi! Ecco i rumors Dopo 9 anni di matrimonio, la relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra essere arrivata al capolinea. L’indiscrezione arriva dal settimanale Diva E Donna, che pubblica immagini della showgirl insieme alle figlie durante una vacanza sulla neve. Di Tomaso, però, nessuna traccia, così come non vi è traccia della coppia sui rispettivi social. L’ultimo scatto tra i due, infatti, risale a diversi mesi fa e, al momento, né Michelle né Tomaso smentiscono la rottura. I due si sono sposati nel 2014 e hanno due bambine, Sole di nove anni e Celeste di sette. Nel 2009 arriva il divorzio da Eros ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Aria di crisi tra! Ecco i rumors Dopo 9 anni di, la relazione trasembra essere arrivata al. L’indiscrezione arriva dal settimanale Diva E Donna, che pubblica immagini della showgirl insieme alle figlie durante una vacanza sulla neve. Di, però, nessuna traccia, così come non vi è traccia della coppia sui rispettivi social. L’ultimo scatto tra i due, infatti, risale a diversi mesi fa e, al momento, nénésmentiscono la rottura. I due si sono sposati nel 2014 e hanno due bambine, Sole di nove anni e Celeste di sette. Nel 2009 arriva il divorzio da Eros ...

