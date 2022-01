(Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La mia opinione è che nellapossiamo provare: d5 però sil’area die fare squadra e porci sul piano della prospettiva del prossimo governo”. Lo ha detto il leader di Noi di Centro Clementepartecipando all’iniziativa promossa dcomponente “Idea-Cambiamo” del Senato, insieme al gruppo consiliare “Cambiamo” del Comune di Napoli, che hanno chiamato a raccolta amministratori ed esponenti delle regioni del Mezzogiorno in un incontro dal titolo “Dall’Italia checrescere, una proposta per il Paese”. “Siamo una novantina, quelli che rappresentano la nostra area: da parte nostra non ci sono perplessità. Su ...

Advertising

anteprima24 : ** #Mastella sul Quirinale: '#Berlusconi alla quarta votazione, altrimenti si deve recuperare Renzi' **… - ilvaglio1 : Altra Benevento incalza Mastella sul Parco Fluviale in abbandono #altrabenevento #corona #mastella #zamparini… - ilvaglio1 : Pepe Sul caso - zazoomblog : Fausto Pepe sul caso - anteprima24 : ** Fausto Pepe sul caso -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella sul

anteprima24.it

... per poi correre a telefonare a Clemente, a Domenico Scilipoti o a Lello Ciampolillo, per ... E poi ironizzanofatto che i capi di governo stranieri non fanno in tempo a conoscere i nostri ...Un accordo che avrà una durata pari al mandato del sindaco. Nell'ambito della progettazione per il Pnrr, tuttavia, il Comune potrà contare anchenuovo personale assunto che va a ...CRESCENTINO. Nuova iniziativa del politico crescentinese Luca Pedrale, che nel maggio scorso aveva annunciato di essere stato nominato “commissario provinciale ...La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato lo schema di accordo istituzionale per l’attivazione di una collaborazione istituzionale tra il Comune di Bene ...