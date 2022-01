“Mai successo prima”. Rivoluzione a Verissimo. Ma c’è subito una grande assente da Silvia Toffanin (Di sabato 15 gennaio 2022) Proseguono le interviste di Verissimo ai vip e ai personaggi del momento. Spazio alle storie raccontate a Silvia Toffanin. Nel fine settimana del 15 e del 16 gennaio sono ospiti Riccardo Cocciante, Andrea Iannone, Paolo Bonolis, Arisa, Alvise Rigo. Per Andrea Iannone si tratta della prima intervista dopo l’esperienza a Ballando con le stelle e si è confessato dalla vita privata a quella professionale. Non è mancata una domanda su Belen Rodriguez. I due hanno fatto coppia dal 2016 al 2018: “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”. Nella giornata di domenica 16 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Proseguono le interviste diai vip e ai personaggi del momento. Spazio alle storie raccontate a. Nel fine settimana del 15 e del 16 gennaio sono ospiti Riccardo Cocciante, Andrea Iannone, Paolo Bonolis, Arisa, Alvise Rigo. Per Andrea Iannone si tratta dellaintervista dopo l’esperienza a Ballando con le stelle e si è confessato dalla vita privata a quella professionale. Non è mancata una domanda su Belen Rodriguez. I due hanno fatto coppia dal 2016 al 2018: “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”. Nella giornata di domenica 16 ...

Advertising

GassmanGassmann : MAI mi era successo, come regista e sceneggiatore, di ricevere complimenti così forti e numerosi per il mio lavoro,… - fattoquotidiano : La Francia lunedì scorso ha riaperto le scuole e in soli 4 giorni ha avuto una valanga di contagi: ecco cos'è succe… - trust_lygia : RT @AlbAuror: Basta appellarsi alla loro responsabilità penale e tutti zitti! Mai successo in un talk-show terroristico che subiamo da 2 an… - giadmisseszayn : @imnotmartiii scusa se ti rispondo solo ora, ma NON HAI MAI VISTO HARRY POTTER? è successo qualcosa? io sto bene grazie - FilippoBuono : @MarcoNoel19 Eh, guarda, da quando ho preso il Covid, a letto adesso duro 40 minuti in meno del solito, adesso veng… -