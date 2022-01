Lukaku non incide, il gioiello di De Bruyne diventa un tesoro per il City: highlights (Di sabato 15 gennaio 2022) Manchester City - Chelsea 1 - 0, decide De Bruyne, gol e highlights. Guarda gli highlights della Premier Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Manchester- Chelsea 1 - 0, decide De, gol e. Guarda glidella Premier

Advertising

AndreaBricchi77 : Non ho visto un'ondata d'indignazione generale, interrogazioni parlamentari, titoloni di giornaloni, per gli episod… - PalloneBucato : Immagino che #Lukaku tornerebbe in #SerieA solo per l'#Inter...ma tentar non nuoce!???? - micfabiros : @FusatoRiccardo Mi scusi fusato innanzitutto che non sia stato provocato lo dice lei e i suoi amici interisti. Poi… - ShinjiVichingo : RT @Idonotcombdolls: *Il Chelsea gioca contro una squadra non in zona retrocessione* Lukaku: - Idonotcombdolls : *Il Chelsea gioca contro una squadra non in zona retrocessione* Lukaku: -