LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia fuori, il video della caduta. Vince Gut-Behrami, quarta Nadia Delago (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE video: LA caduta DI Sofia Goggia COME STA Sofia Goggia LA CRONACA della Discesa LIBERA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DI COPPA DEL MONDO Goggia SEMPRE IN TESTA ALLA CLASSIFICA DI Discesa video LA VITTORIA DI LARA GUT-Behrami LA DIRETTA LIVE della Discesa DI WENGEN DALLE 12.30 12.55 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA. 12.54 Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin comanda sempre con 966 punti davanti a Petra Vlhova (917), ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: LADICOME STALA CRONACALIBERA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DI COPPA DEL MONDOSEMPRE IN TESTA ALLA CLASSIFICA DILA VITTORIA DI LARA GUT-LADI WENGEN DALLE 12.30 12.55 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA. 12.54 Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin comanda sempre con 966 punti davanti a Petra Vlhova (917), ...

Advertising

infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE discesa femminile Zauchensee e discesa maschile Wengen - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE discesa femminile Zauchensee e discesa maschile Wengen - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia cade, ma sta bene. 4a Nadia Delago, 6a Brignone - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee in DIRETTA: video caduta Sofia Goggia. Vince Gut-Behrami, Nadia Delago a 0.08 d… - News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia cade, ma sta bene. 4a Nadia Delago, 6a Brignone - OA S… -