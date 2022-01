LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri sul podio! Free dance da sogno (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49: Si chiude la gara con i primi della classe dopo la Rhythm dance. La coppia russa Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov. Entrambi di Mosca, 26 anni lei, 30 anni lui. Si allenano a Mosca agli ordini di Alexander Zhulin, Petr Durnev. Sono i campioni Europei in carica, avendo vinto il titolo nel 2020 e sono anche i campioni mondiali in carica grazie al titolo ottenuto lo scorso anno a Stoccolma. La musica. Piano Concerto No. 2 di Sergei Rachmaninov, Variations on a Theme of Paganini di Sergei Rachmaninov 15.48: Primo posto provvisorio per i russi Alexandra Stepanova / Ivan Bukin con un libero da 126.75 (70.31+56.44), totale di 213.20. Resta tutto come nella Rhythm dance. Miglior punteggio in assoluto dei russi 15.46: Prova solidissima della coppia russa che ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49: Si chiude la gara con i primi della classe dopo la Rhythm. La coppia russa Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov. Entrambi di Mosca, 26 anni lei, 30 anni lui. Si allenano a Mosca agli ordini di Alexander Zhulin, Petr Durnev. Sono i campioniin carica, avendo vinto il titolo nel 2020 e sono anche i campioni mondiali in carica grazie al titolo ottenuto lo scorso anno a Stoccolma. La musica. Piano Concerto No. 2 di Sergei Rachmaninov, Variations on a Theme of Paganini di Sergei Rachmaninov 15.48: Primo posto provvisorio per i russi Alexandra Stepanova / Ivan Bukin con un libero da 126.75 (70.31+56.44), totale di 213.20. Resta tutto come nella Rhythm. Miglior punteggio in assoluto dei russi 15.46: Prova solidissima della coppia russa che ...

