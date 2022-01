Ligue 1 2021 2022 | il Psg batte il Brest con un gol per tempo

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il Psgin scioltezza il, nella sfida valida per la 21esima giornata di. La formazione di Mauricio Pochettino conduce senza problemi la sfida, tenendo in mano il pallino del gioco lungo tutto l’arco dei novanta minuti: 2-0 il risultato finale, frutto di un gol persegnato dai parigini. Ad aprire i conti è Kylian Mbappé che, servito al limite da Wijnaldum (poi uscito per infortunio nel secondo), evita un avversario e scarica un potente destro sul primo palo che non lascia scampo a Bizot. Nel secondo, al 53?, Nuno Mendes è protagonista di una bella azione personale, servendo poi Kehrer che scarica all’angolino un piattone da posizione favorevole. Con questa vittoria, i parigini ritrovano i tre punti in ...

La partita PSG - Brest del 15 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 2021/2022 PARIGI - Sabato 15 gennaio, alle ore 21, allo Stadio Parco dei Principi di Parigi, andrà in scena Paris Saint Germain - Brest, gara valida per la ventunesima giornata di Ligue 1.