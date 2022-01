Le teorie infondate del Nobel Luc Montagnier su antibiotici e vaccini al raduno No Green pass di Milano (Di sabato 15 gennaio 2022) Durante la manifestazione di Milano del partito di Gianluigi Paragone, ItalExit, è intervenuto il Premio Nobel Luc Montagnier per parlare di Covid-19 e di vaccini. Secondo quanto dichiarato dal professore francese, che da anni abbraccia numerose tesi antiscientifiche contestate dai suoi stessi colleghi, gli antibiotici avrebbero un ruolo fondamentale nella lotta contro la Covid-19. In merito ai vaccini inizialmente afferma, non sono l’unico rimedio contro il virus, per poi sostenere che «non proteggono assolutamente» e che potrebbero creare danni a livello neurologico, alimentando le teorie No vax. Per chi ha fretta: Luc Montagnier sostiene che vi sia un recente studio italiano che dimostrerebbe un legame tra i virus e dei batteri intestinali, ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) Durante la manifestazione didel partito di Gianluigi Paragone, ItalExit, è intervenuto il PremioLucper parlare di Covid-19 e di. Secondo quanto dichiarato dal professore francese, che da anni abbraccia numerose tesi antiscientifiche contestate dai suoi stessi colleghi, gliavrebbero un ruolo fondamentale nella lotta contro la Covid-19. In merito aiinizialmente afferma, non sono l’unico rimedio contro il virus, per poi sostenere che «non proteggono assolutamente» e che potrebbero creare danni a livello neurologico, alimentando leNo vax. Per chi ha fretta: Lucsostiene che vi sia un recente studio italiano che dimostrerebbe un legame tra i virus e dei batteri intestinali, ...

